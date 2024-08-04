Кроуфорд забрал чемпионский пояс WBA у Мадримова

Боец завоевал титул в четвертой для себя весовой категории.фото: wbaboxing.com--> Лучший боксер вне зависимости от весовых категорий американец Теренс Кроуфорд одолел Исраила Мадримова и отобрал у узбека титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA.