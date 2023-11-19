Вот она и верила. Ходила в церковь, молилась, ставила свечки. Отдавала почти пол своей более чем скромной зарплаты.
Верить в ...
Комментарии
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m
mike
Сказка - ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок.
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14 час.
Элеонора Коган
Спасибо вам, Олег,за доброту!!!Добром кончился рассказ!!!Собачка спасена и люди одинокие нашли друг друга!!!И это-то и есть служение Богу и людям - добрые дела!!!
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12 час.
Zoia Goldshtab
Как всегда прекрасно!!!!!
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2 час.
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