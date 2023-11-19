Усатый-полосаты...
Все темы сайта!ЖИВОТНЫЙ МИРПравила сайтаКОТЭСОБАКИГлавнаяЧЕЛОВЕЧНОСТЬВСЯКО-РАЗНО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Усатый-полосатый 😺

14 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Как всегда прекрасно!!!!!Верить в ...
  • Элеонора Коган
    Спасибо вам, Олег,за доброту!!!Добром кончился рассказ!!!Собачка спасена и люди одинокие нашли друг друга!!!И это-то ...Верить в ...
  • mike
    Сказка - ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок.Верить в ...

Верить в ...

Верить в ...

Вот она и верила. Ходила в церковь, молилась, ставила свечки. Отдавала почти пол своей более чем скромной зарплаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
m
mike
Сказка - ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок.
Ответить
14 час.
Элеонора Коган
Спасибо вам, Олег,за доброту!!!Добром кончился рассказ!!!Собачка спасена и люди одинокие нашли друг друга!!!И это-то и есть служение Богу  и людям - добрые дела!!!
Ответить
12 час.
Zoia Goldshtab
Как всегда прекрасно!!!!!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх