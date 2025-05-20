Разработчики нейросети предлагают «ударить» кого угодно, просто загрузив его фото

Создатели нейросети Higgsfield опубликовали забавную рекламу своего нового эффекта «Удар по лицу». Пользователям предлагается отказаться от домашнего насилия и доверить эту работу искусственному интеллекту.
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