Премьер Канады обвинил Трампа и республиканцев США в падении поддержки канадскими консерваторами оказания помощи Украине

Недовольство в американских высших политических кругах многомиллиардными бесконтрольными затратами на финансовую помощь Украине уже привело к блокировке вначале республиканцами нижней палаты, а затем и контролируемым демократами Сенатом Конгресса США выделения очередного транша помощи Киеву в размере чуть более 60 млрд долларов, предложенного администрацией Байдена.