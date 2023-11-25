Премьер Канады обвинил Трампа и республиканцев США в падении поддержки канадскими консерваторами оказания помощи Украине

Недовольство в американских высших политических кругах многомиллиардными бесконтрольными затратами на финансовую помощь Украине уже привело к блокировке вначале республиканцами нижней палаты, а затем и контролируемым демократами Сенатом Конгресса США выделения очередного транша помощи Киеву в размере чуть более 60 млрд долларов, предложенного администрацией Байдена.
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