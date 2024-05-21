Директор Театра Вахтангова прояснил ситуацию с несостоявшимися гастролями на сцене Русского драмтеатра Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок прояснил историю с несостоявшимися гастролями на сцене Государственного русского драматического театра Удмуртии.
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