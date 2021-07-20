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"Фиорентина" опубликовала видео гола Кокорина на тренировке

"Фиорентина" опубликовала видео гола Кокорина на тренировке

Getty ImagesРоссийский форвард замкнул прострел вдоль ворот с нескольких метров.30-летний нападающий перешел в итальянский клуб зимой этого года из «Спартака», но из-за травмы провел лишь четыре матча в Серии, в которых заработал желтую карточку.

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