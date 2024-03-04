Ими займутся. В США раскрыли, какой сюрприз готовят Зеленскому и Буданову*

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны республики Кирилла Буданова* скоро уберут, поскольку они больше не нужны США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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