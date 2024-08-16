56-летний инженер из Иркутска перевел мошенникам почти два миллиона рублей

В Иркутске 56-летний инженер стал жертвой мошенников, потеряв 1,9 млн рублей. Ему позвонили злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили об утечке его персональных данных и попытке оформить кредит на его имя.