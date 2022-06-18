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Президент Казахстана Токаев: «Один из наших экс-министров насмехался над гражданами соседней страны, что им приходится работать нелегально. Честная работа не должна быть осмеяна»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспомнил неудачное высказывание экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы о трудовых мигрантах из Кыргызстана, поехавших на заработки в Москву.

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