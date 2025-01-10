Собянин: Проект «Сделано в Москве» объединил около 6,5 тыс. столичных брендов

Более 32 тыс. товаров представлено на сайте проекта «Сделано в Москве» В проекте «Сделано в Москве» участвуют более 6,5 тысяч локальных брендов, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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