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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В России за год взлетели цены буквально на вс

В России за год взлетели цены буквально на всё. 🤑🤑🤑 По данным Росстата, анализ крови подорожал на 485%, УЗИ — на 173%, а аспирин и ряд других медикаментов — в среднем на 25%.

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