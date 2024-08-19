В России за год взлетели цены буквально на вс

В России за год взлетели цены буквально на всё. 🤑🤑🤑 По данным Росстата, анализ крови подорожал на 485%, УЗИ — на 173%, а аспирин и ряд других медикаментов — в среднем на 25%.
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В России за год взлетели цены буквально на всё. 🤑🤑🤑 По данным Росстата, анализ крови подорожал на 485%, УЗИ — на 173%, а аспирин и ряд других медикаментов — в среднем на 25%.