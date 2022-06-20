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Экран 6,6 дюйма, 90 Гц, 32-мегапиксельная фронтальная камера и 5000 мА·ч за 185 долларов. Представлен Tecno Spark 9T.

Экран 6,6 дюйма, 90 Гц, 32-мегапиксельная фронтальная камера и 5000 мА·ч за 185 долларов. Представлен Tecno Spark 9T.

У Tecno очередная недорогая новинка – смартфон Spark 9T. Устройство дебютировало в Нигерии с двумя версиями – 4/64 ГБ за 185 долларов и 4/128 ГБ за 210 долларов.

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