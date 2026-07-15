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Александр Новак провёл совещание по обеспечению регионов топливом

Александр Новак провёл совещание по обеспечению регионов топливом

Вице‑премьер Александр Новак провёл масштабное совещание по ситуации на топливном рынке — в обсуждении участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, главы регионов и отраслевые компании.

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