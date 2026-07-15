Александр Новак провёл совещание по обеспечению регионов топливом

Вице‑премьер Александр Новак провёл масштабное совещание по ситуации на топливном рынке — в обсуждении участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, главы регионов и отраслевые компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии