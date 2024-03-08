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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айлендерс» одержали 5 побед подряд и отстают на 2 очка от зоны плей-офф

Сегодня «Айлендерс» обыграли «Сан-Хосе» (7:2) в очередной игре регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Патрика Руа набрала 70 очков в 62 играх и занимает 9-е место в Восточной конференции.

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