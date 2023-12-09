Яндекс один из мировых лидеров в области ИИ

Компания «Яндекс» вошла в число мировых лидеров в области развития искусственного интеллекта (ИИ). Рейтинг опубликовали ученые из Массачусетского технологического института (MIT) совместно с экспертами центра Epoch AI.
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