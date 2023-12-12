Доктор Мясников заявил о бессмысленности диспансеризации

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал диспансеризацию бессмысленной. Он заявил, что прохождение ежегодного медицинского осмотра не помогает выявить онкологические заболевания и болезни сердца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии