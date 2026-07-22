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Капремонт школы №55 в Архангельске: 70 млн рублей

Капремонт школы №55 в Архангельске: 70 млн рублей

В Архангельске продолжается капитальный ремонт школы №55, расположенной в микрорайоне Маймакса. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Дмитрий Морев.

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