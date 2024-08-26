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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 27 августа в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 27 августа в Крыму

ЭКСКУРСИЯ Керченский музей древностей (Крым, Керчь, ул. Свердлова, 22) Театрализованная экскурсия «Старый особняк зажигает огни…» 6+ 27 августа, 19:00 - 20:00 Действие происходит в бывшем особняке — доме, являвшемся в XIX веке собственностью семьи Константина Месаксуди — крупного табачного фабриканта и благотворителя греческого происхождения.

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