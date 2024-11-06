Расмуссен: Непредсказуемость Трампа может приблизить мир на Украине

Экс-генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора Андрес Расмуссен предположил, что победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп действительно сумеет добиться примирения участвующих в бушующем на украинской территории противостоянии держав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии