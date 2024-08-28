На Камчатке возбудили дело о хищении 18 млн рублей при реализации нацпроекта

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 18 млн рублей при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого проводилась реконструкция мостов через реки.
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