Сотрудник «Леруа Мерлен» в Новосибирске судится с работодателем из-за отказа вакцинироваться

Новосибирец подал в суд на компанию «Леруа Мерлен», где, по его словам, он, будучи работником организации, подвергался ограничению прав из-за отказа пройти вакцинацию от COVID-19.
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