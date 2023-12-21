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Сенатор Шумер заявил, что Трамп имеет влияние для блокировки помощи Украине

Сенатор Шумер заявил, что Трамп имеет влияние для блокировки помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп имеет возможности повлиять на республиканцев в конгрессе, чтобы заблокировать выделение помощи Украине.

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Комментарии
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АндрейБорков
Вот и крайнего назначили, им оказался мусьё Трамп. Трамп такой же друг России, как и Байден, ни лучше ни хуже, просто у него иной подход к решению проблемы глобального доминирования США. А все эти цапалки и срачки внутри элиты США это чисто борьба за власть и бабло. Когда Трамп был их президентом, что между РФ и США была любовь и дружба? ХРЕНА ЛЫСОГО! БЫЛИ САНКЦИИ! По этому все эти разборки внутри правящих кругов США нас касаются мало, по отношению к РФ практически ни чего не измениться, кто там к власти ни приди. Не надо питать иллюзий.
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