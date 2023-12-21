Сенатор Шумер заявил, что Трамп имеет влияние для блокировки помощи Украине

АндрейБорков

Вот и крайнего назначили, им оказался мусьё Трамп. Трамп такой же друг России, как и Байден, ни лучше ни хуже, просто у него иной подход к решению проблемы глобального доминирования США. А все эти цапалки и срачки внутри элиты США это чисто борьба за власть и бабло. Когда Трамп был их президентом, что между РФ и США была любовь и дружба? ХРЕНА ЛЫСОГО! БЫЛИ САНКЦИИ! По этому все эти разборки внутри правящих кругов США нас касаются мало, по отношению к РФ практически ни чего не измениться, кто там к власти ни приди. Не надо питать иллюзий.