Пенсии, SIM-карты и реклама: какие новые законы вступят в силу в России с августа

С августа 2026 года в России начнут действовать новые законодательные нормы. Изменения коснутся пенсионных выплат, социальных гарантий, работы государственных учреждений, связи, рекламы и порядка контроля за отдельными категориями граждан, сообщает "Парламентская газета".
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