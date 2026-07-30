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Пенсии, SIM-карты и реклама: какие новые законы вступят в силу в России с августа

Пенсии, SIM-карты и реклама: какие новые законы вступят в силу в России с августа

С августа 2026 года в России начнут действовать новые законодательные нормы. Изменения коснутся пенсионных выплат, социальных гарантий, работы государственных учреждений, связи, рекламы и порядка контроля за отдельными категориями граждан, сообщает "Парламентская газета".

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