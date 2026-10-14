До лучших времен? Застройщики Барнаула откладывают старты продаж в новых проектах

Компании сосредоточены на реализации уже возводимых ЖК, где квартиры продаются не так быстро Объем новостроек, в которых не открыты продажи, рекордно выросл в Алтайском крае и Барнауле.
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