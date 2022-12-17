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ВСУ выпустили три ракеты HIMARS по городу Счастье

ВСУ выпустили три ракеты HIMARS по городу Счастье

Удар тремя ракетами из РСЗО HIMARS по городу Счастье (ЛНР) нанесли украинские войска 17 декабря, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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