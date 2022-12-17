ВСУ выпустили три ракеты HIMARS по городу Счастье

Удар тремя ракетами из РСЗО HIMARS по городу Счастье (ЛНР) нанесли украинские войска 17 декабря, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Удар тремя ракетами из РСЗО HIMARS по городу Счастье (ЛНР) нанесли украинские войска 17 декабря, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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