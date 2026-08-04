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Происшествия

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В ГВСУ СК России состоялось рабочее совещание с руководством Общероссийской организации «Офицеры России»

В ГВСУ СК России состоялось рабочее совещание с руководством Общероссийской организации «Офицеры России»

В Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации прошло совещание, посвященное вопросам взаимодействия в сфере патриотического воспитания, гуманитарной помощи и общественной деятельности.

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