В «Твиттере» (X) делятся эротическими фото со своей тенью!

Ура! Наконец-то в этой соцсети появилось что-то кроме кринжовых тредов. В «Твиттере» снова происходит что-то интересное! На этот раз пользовательница с ником @ice_sparrow выложила пост, в котором призвала делиться околоэротическими фотографиями со своей тенью, выложив при этом свой снимок.
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