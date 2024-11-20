В «Твиттере» (X) делятся эротическими фото со своей тенью!

Ура! Наконец-то в этой соцсети появилось что-то кроме кринжовых тредов. В «Твиттере» снова происходит что-то интересное! На этот раз пользовательница с ником @ice_sparrow выложила пост, в котором призвала делиться околоэротическими фотографиями со своей тенью, выложив при этом свой снимок.