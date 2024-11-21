На Украине опубликовали карту ее будущего раздела на три части. Одесса и Николаев почему-то не в России

Киевское информагентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источники в украинской разведке публикует карту, якобы подготовленную в Минобороны РФ в качестве приложения к некоему секретному документу с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии