«Есть контракт, его условия надо выполнять». Вассер не обращался в «Мерседес» с просьбой разрешить Хэмилтону участие в тестах в Абу-Даби

«Феррари» не просила «Мерседес» об участии Хэмилтона в тестах. Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что прекрасно осознавал сложившуюся ситуацию, и поэтому даже не обращался к «Мерседесу» с просьбой досрочно освободить Льюиса Хэмилтона от контрактных обязательств, чтобы тот мог выступить за Скудерию на тестах, которые традиционно проходят в Абу-Даби по окончании сезона: «Нет.