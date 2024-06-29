Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Архангельске начинается уличная часть фестиваля «Еда поморская»

Фудкорт под открытым небом развернётся на площади перед Архангельским театром драмы сегодня и завтраФудкорт под открытым небом развернётся на площади перед Архангельским театром драмы сегодня и завтра29 и 30 июня на площади перед Архангельским театром драмы развернется фудкорт под открытым небом — гастрономический фестиваль «Еда поморская», участники которого представят различные вариации блюд и напитков на тему северной кухни от шеф-поваров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх