В Архангельске начинается уличная часть фестиваля «Еда поморская»

Фудкорт под открытым небом развернётся на площади перед Архангельским театром драмы сегодня и завтраФудкорт под открытым небом развернётся на площади перед Архангельским театром драмы сегодня и завтра29 и 30 июня на площади перед Архангельским театром драмы развернется фудкорт под открытым небом — гастрономический фестиваль «Еда поморская», участники которого представят различные вариации блюд и напитков на тему северной кухни от шеф-поваров.