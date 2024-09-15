NBC: в США туристка сорвалась с обрыва и упала в водопад

В штате Вашингтон туристка выжила, упав в водопад с высоты 45 метров. Об этом сообщает NBC. Инцидент произошел на водопаде Рейсхорс в Вашингтоне, 25-летняя туристка оступилась и сначала упала на камни с высоты около 15 метров, а затем пролетела еще почти 30 метров и оказалась на дне ущелья.