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NBC: в США туристка сорвалась с обрыва и упала в водопад

NBC: в США туристка сорвалась с обрыва и упала в водопад

В штате Вашингтон туристка выжила, упав в водопад с высоты 45 метров. Об этом сообщает NBC. Инцидент произошел на водопаде Рейсхорс в Вашингтоне, 25-летняя туристка оступилась и сначала упала на камни с высоты около 15 метров, а затем пролетела еще почти 30 метров и оказалась на дне ущелья.

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