Аэропорт в Милане будет назван в честь Сильвио Берлускони

Главный аэропорт Милана (Италия) Милан-Мальпенса будет носить имя бывшего государственного деятеля Сильвио Берлускони, заявил министр транспорта Италии Маттео Сальвини 6 июля, сообщает пресс-служба правительства страны.
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