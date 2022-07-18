Бьюкенен: ни один президент США в XX веке не рискнул бы воевать с Россией из-за Финляндии

Американский политик Патрик Бьюкенен заявил, что президент США Джо Байден подвергнет Штаты смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Российской Федерацией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта.
Американский политик Патрик Бьюкенен заявил, что президент США Джо Байден подвергнет Штаты смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Российской Федерацией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта.
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