Газета.ру

7 513 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Князева
    Так рвали жопу на британский флаг за украинских нацистов. Теперь эти нацисты жрут за них бесплатную баланду. А потом ...В Польше малоимущ...
  • Кламбер Спаниэль
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не стреляло)Ермак заявил о ра...
  • konstantin Петров
    Надо опять полицию переименовывать в милицию, и аттастацию новую проводитьВ Москве полицейс...

Бьюкенен: ни один президент США в XX веке не рискнул бы воевать с Россией из-за Финляндии

Бьюкенен: ни один президент США в XX веке не рискнул бы воевать с Россией из-за Финляндии

Американский политик Патрик Бьюкенен заявил, что президент США Джо Байден подвергнет Штаты смертельной опасности, если возьмет обязательство вступить в войну с Российской Федерацией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх