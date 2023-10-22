Пересдача карт Истории. Речь идет о выживании России и русских.

Андрей Фурсов Исторически же ХХ век закончился в 1991 году с крушением коммунистической системы и уходом с мировой арены Советского Союза так же, как и начался он не в 1901 году, а в 1917-м, с Октябрьского переворота, с возникновением Советской России как принципиально нового типа властной организации.