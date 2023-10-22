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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Кому нужна в России эта наглая хабалка?Пугачёву пытаются...
  • Василий Топчий
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  • Игорь Круглий
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Пересдача карт Истории. Речь идет о выживании России и русских.

Пересдача карт Истории. Речь идет о выживании России и русских.

Андрей Фурсов Исторически же ХХ век закончился в 1991 году с крушением коммунистической системы и уходом с мировой арены Советского Союза так же, как и начался он не в 1901 году, а в 1917-м, с Октябрьского переворота, с возникновением Советской России как принципиально нового типа властной организации.

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Комментарии
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Георгий Кирпичев
Что обосрался? Россия жива и будет жить как и тысячилетие до этого.
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