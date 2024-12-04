Собянин рассказал о благоустройстве на востоке Москвы

В этом году на востоке Москвы в программу благоустройства попали как жилые кварталы, так и площади и скверы: так, в Гольянове завершили благоустройство территории вдоль Красноярской улицы, а в Северном Измайлове на площади Викторио Кодовильи создали пространство с двумя детскими площадками и зоной для занятий спортом.