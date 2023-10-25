Диверсанты-водолазы ХАМАС проникли в Израиль

Диверсанты ХАМАС ночью проникли вплавь на территорию Израиль. Израильская армия утверждает, что ликвидировала спецгруппу водолазов, но израильские журналисты полагают, что отряд палестинцев все-таки смог высадиться к югу от Ашкелона.
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