Диверсанты-водолазы ХАМАС проникли в Израиль

Диверсанты ХАМАС ночью проникли вплавь на территорию Израиль. Израильская армия утверждает, что ликвидировала спецгруппу водолазов, но израильские журналисты полагают, что отряд палестинцев все-таки смог высадиться к югу от Ашкелона.