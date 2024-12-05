«РВ»: ВС РФ сносят оборону врага в Курахово, ВСУ остаются без снабжения

Российская армия продолжает активно продвигаться у Курахово в ДНР, сейчас она пробивает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), ВС РФ удалось оставить противника без дорог, по которым проходит снабжение гарнизона, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».