«РВ»: ВС РФ сносят оборону врага в Курахово, ВСУ остаются без снабжения

Российская армия продолжает активно продвигаться у Курахово в ДНР, сейчас она пробивает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), ВС РФ удалось оставить противника без дорог, по которым проходит снабжение гарнизона, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
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