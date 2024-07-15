Российские «Искандеры» уничтожили украинские дроны и ангар вблизи Одессы

Российские военные нанесли ракетный удар «Искандерами» по аэродрому «Гидропорт» в поселке Набережное рядом с Одессой, откуда взлетали украинские дроны-истребители за российскими беспилотниками, пишет Telegram-канал «Изнанка».
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