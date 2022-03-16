Кузнецов об Овечкине: «Никогда не говорим о его рекордах. Надеюсь, после завершения карьеры где-нибудь посидим и все вспомним»

Евгений Кузнецов планирует обсудить с Овечкиным все его рекорды после завершения карьеры. Форвард «Вашингтона» высказался о том, что его партнер Александр Овечкин обогнал Яромира Ягра и вышел на 3-е место по голам в истории НХЛ.