Кузнецов об Овечкине: «Никогда не говорим о его рекордах. Надеюсь, после завершения карьеры где-нибудь посидим и все вспомним»

Евгений Кузнецов планирует обсудить с Овечкиным все его рекорды после завершения карьеры.  Форвард «Вашингтона» высказался о том, что его партнер Александр Овечкин обогнал Яромира Ягра и вышел на 3-е место по голам в истории НХЛ.

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