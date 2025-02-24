В Карелии рассказали, на какой дороге происходит больше всего смертельных аварий

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 февраля, ФедералПресс. Больше всего смертельных ДТП в Карелии происходит на основном направлении федеральной дороги «Кола»: Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией.
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