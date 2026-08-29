How To Watch The 2026 Aer Lingus College Football Classic

The 2026 college football season has arrived, and the season kicks off with the Aer Lingus College Football Classic, played in Dublin, Ireland.
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