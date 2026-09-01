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Царьград

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"Мосбилет" приглашает в уникальные музеи, посвящённые музыкантам и композиторам

"Мосбилет" приглашает в уникальные музеи, посвящённые музыкантам и композиторам

Жителей и гостей столицы ждут интереснейшие мероприятия. Например, в Государственном музее Владимира Высоцкого покажут голографическое изображение артиста и уникальные артефакты, в том числе его сценические костюмы, гитары и подаренную ему хоккейную клюшку с автографом Валерия Харламова.

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