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В России предложили направлять конфискованные товары на гуманитарные цели

В России предложили направлять конфискованные товары на гуманитарные цели

Правительство Российской Федерации выступило с поддержкой закона о передаче конфискованных вещей в пользование Министерства обороны и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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