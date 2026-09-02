CO₂ вместо новых скважин: в США нашли способ вернуть до 137 млрд баррелей нефти

Американские исследователи подсчитали, что в уже разрабатывавшихся нефтяных месторождениях США остается до 137 млрд баррелей сырья, которое технически можно извлечь на поверхность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым