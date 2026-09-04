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Росрыболовство: вылов лососевых в России в 2026 году составит 100-110 тысяч тонн

Росрыболовство: вылов лососевых в России в 2026 году составит 100-110 тысяч тонн

Темпы вылова рыбы лососевых пород в 2026 году почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ВЭФ.

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