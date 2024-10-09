Вклад в общую победу: как оркестр Musica Viva поддерживает бойцов СВО

23 января фонд и Московский камерный оркестр начали своё сотрудничество Московский камерный оркестр Musica Viva, находящийся в ведении Департамента культуры города Москвы, регулярно проводит концерты и выступления для раненых участников специальной военной операции (СВО).
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