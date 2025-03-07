Долговое напряжение в ЕС: риск цепной реакции

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что разворачивающийся кризис на долговых рынках Европейского союза может спровоцировать серьёзные последствия для мировой экономики.
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