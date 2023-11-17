Пленный грузинский наёмник рассказал, как в ВСУ пытаются избежать российских ударов (+ВИДЕО)

Иностранных наемников из украинского «второго интернационального легиона» размещают в Славянске, они живут на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов, сообщил РИА Новости пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзе.
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