Русская весна
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Русская весна

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  • Воробей
    На "боевого хомячка", натравленного на русских и Россию - укронацистов, будет оказано наиболее позитивное оздоравлива...На Украине не жду...
  • Андрей Сим
    Могут совсем не дождаться, вернее должны не дождаться.На Украине не жду...
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    Аноним по кличке "Русская весна",возьми за правило.прежде чем что то копиастить,проверь,падаль, а не на врага ли ты э...Чудовищный взрыв ...

Пленный грузинский наёмник рассказал, как в ВСУ пытаются избежать российских ударов (+ВИДЕО)

Пленный грузинский наёмник рассказал, как в ВСУ пытаются избежать российских ударов (+ВИДЕО)

Иностранных наемников из украинского «второго интернационального легиона» размещают в Славянске, они живут на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов, сообщил РИА Новости пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзе.

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