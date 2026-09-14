Почти 100 тысяч мигрантов бежали из России за 10 дней

Массовый исход: за 10 дней Узбекистан принял обратно почти сто тысяч своих граждан, вернувшихся из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЦА Армия мигрантов н...
- О природе погромов
России мигранты нужны ! Это сегодняшняя реальность. НО России нужны СПЕЦИАЛИСТЫ ! Нужны грамотные люди владеющие различными профессиями ! НО, в то-же время, России НЕ НУЖНЫ толпы безграмотных, голодных бездельников. Махать метлами, кнечно, тоже кому-то надо, но для этого НЕ НУЖНЫ миллионы безграмотных, не владеющих русским языком людей. НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ! Остальные НАЗАД, строить РАЙ В СОБСТВЕННЫХ СТРАНАХ !!!
"...Отток мигрантов из других стран, находящихся сейчас в России, будет нарастать". Учитывая "профессиональный портрет" вышеупомянутых трудовых ресурсов, можно откровенно признать - ЭТО НЕ ПОВОД для переживаний.
И так должно быть каждые 10 дней, пока не останется ни-од-но-го азиата. Евг. Р-Р.
Читаю - Китай более предпочтителен для мигрантов. Странно. Китайцы сами в Россию едут, в Белоруссию работать. Этим летом видел под Минском китайцев.
Пора бы уже делать чтобы понаехавшим азерам и арам было очень плохо в России. чтобы валили к себе домой с 2-й космической скоростью...
А когда будет массовый исход граждан Таджикистана? Что-то они не торопятся исходить, их даже украинские дроны стороной обходят, боятся видать, что точики их тюбетейками закидают:)
Рабочая виза, как во всем мире..
Флаг им в руки.
Ну и слава Богу!