Страна и люди
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Страна и люди

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Почти 100 тысяч мигрантов бежали из России за 10 дней

Почти 100 тысяч мигрантов бежали из России за 10 дней

Массовый исход: за 10 дней Узбекистан принял обратно почти сто тысяч своих граждан, вернувшихся из России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Andrej Popp
Andrej Popp

России мигранты нужны ! Это сегодняшняя реальность. НО России нужны СПЕЦИАЛИСТЫ ! Нужны грамотные люди владеющие различными профессиями ! НО, в то-же время, России НЕ НУЖНЫ толпы безграмотных, голодных бездельников. Махать метлами, кнечно, тоже кому-то надо, но для этого НЕ НУЖНЫ миллионы безграмотных, не владеющих русским языком людей. НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ! Остальные НАЗАД, строить РАЙ В СОБСТВЕННЫХ СТРАНАХ !!!

Профиль пользователя Bogdan Stupin
Bogdan Stupin

"...Отток мигрантов из других стран, находящихся сейчас в России, будет нарастать". Учитывая "профессиональный портрет" вышеупомянутых трудовых ресурсов, можно откровенно признать - ЭТО НЕ ПОВОД для переживаний.