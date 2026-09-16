Самые популярные пятизвёздочные отели в Турции, в которых любят отдыхать туристы из России Что представляет собой бюджетный отель в Турции? Если говорить о пятизвёздочном отеле, то это место, где есть всё необходимое для отдыха по системе «всё включено».